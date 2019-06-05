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#домахорошо
В Екатеринбурге руководство компании-застройщика приговорили к пяти годам колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге руководство компании-застройщика приговорили к пяти годам колонии

Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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