В Екатеринбурге руководство компании-застройщика приговорили к пяти годам колонии

По версии следствия, с февраля 2010 по октябрь 2015 года по договорам долевого участия ООО «Рубикон-Аэро Инвест» строило 10-секционный жилой дом на улице Щербакова, 20. Первый пусковой комплекс ввели в эксплуатацию 28 декабря 2011 года, второй — 29 декабря 2014 года.

Для привлечения средств финансовый директор компании Юрий Смирнягин и гендиректор Владимир Букин реализовали 200 квартир и четыре нежилых помещения в третьем строящемся пусковом комплексе за 782 млн рублей. Помимо этого, по договорам долевого строительства на счет ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступило 387,8 млн рублей.

Два последних комплекса строились одновременно, поэтому 185,6 млн рублей дольщиков третьего объекта руководители направили на строительство второго. Кроме того, осужденные передали квартиры дольщиков на сумму 113,2 млн рублей в счет оплаты задолженности перед подрядчиками, строившими второй комплекс.

Перенаправив деньги, руководители компании не нашли средств для окончательного строительства третьего комплекса. Ущерб от действий осужденных составил 548,7 млн рублей.

Гендиректор и финансовый руководитель решили взять кредит и представили в банк ложные сведения. Таким образом мужчины совершили хищение 60 млн рублей.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статьям: «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло тяжкие последствия», «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Ближайшие пять лет осужденные проведут в колонии общего режима.