В Екатеринбурге у школьника во рту взорвалась электронная сигарета
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге у 16-летнего подростка во рту взорвался вейп. Врачи диагностировали рваную рану верхней губы и удалили у пострадавшего два верхних зуба, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел у ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. После взрыва электронного устройства мальчика госпитализировали в больницу.
Сам школьник признался, что купил вейп четыре месяца назад на барахолке. Причиной взрыва стало замыкание, вызванное заменой батарейки.
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