В Екатеринбурге у школьника во рту взорвалась электронная сигарета

Инцидент произошел у ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. После взрыва электронного устройства мальчика госпитализировали в больницу.

Сам школьник признался, что купил вейп четыре месяца назад на барахолке. Причиной взрыва стало замыкание, вызванное заменой батарейки.