В Нижнем Тагиле пропал 15-летний школьник

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В Нижнем Тагиле с 1 июня разыскивают 15-летнего Степана Довлатова, сообщается в группе поискового отряда «Скорпион» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приметы мальчика: худощавое телосложение, светло-русые волосы, рост — 172 см, серо-зеленые глаза.
В день пропажи подросток был одет в черную ветровку без капюшона, черные джинсы, заштопанные на правой коленке, черные кроссовки с красным кантом, серую вязаную шапку. С собой школьник взял серый рюкзак.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить в полицию или по телефонам: 8-904-172-05-95, 8-919-386-27-61, 8-908-639-73-94.
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