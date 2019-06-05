В Нижнем Тагиле разыскивают мошенника
Полицейские просят помочь в поиске преступника, похитившего деньги с карты тагильчанки. Мужчина снял со счета женщины более трех тысяч рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
В отдел полиции обратилась тагильчанка, которая рассказала, что после пропажи банковской карты с ее счета сняли более трех тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, изъяв записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где подозреваемый расплачивался картой тагильчанки.
Приметы подозреваемого: мужчина плотного телосложения, короткие светлые волосы, имеются залысины.
В отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием платежных карт».
Всех, кто опознал указанного на снимке мужчину, или располагает какой-либо информацией об его местонахождении, полицейские просят обратиться в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или по линии «02».