В Нижнем Тагиле разыскивают мошенника

В отдел полиции обратилась тагильчанка, которая рассказала, что после пропажи банковской карты с ее счета сняли более трех тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, изъяв записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где подозреваемый расплачивался картой тагильчанки.

Приметы подозреваемого: мужчина плотного телосложения, короткие светлые волосы, имеются залысины.

В отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием платежных карт».