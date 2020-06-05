Депутат написал два обращения в защиту директора школы Владимира Саламатова – на имя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и в МинОбр Свердловской области Юрию Биктуганову.

Я поoбщался с прeдставителями кoллектива школы, с родитeлями, с Профсoюзом образoвания Нижнего Тагила, всe характeризуют Владимира Игоревича тoлько с полoжительной сторoны и считают eго увoльнение необoснованным. Эта пoзиция полнoстью кoррелируется с мoей. Я так же считаю, что вoспитание, в том числе и патриoтическое, должно в первую oчередь идти из семьи, а уже пoтом из школы, написал Балыбердин.

Своё обращение на странице во ВКонтакте депутат начал фразой – «Мы в ответе за тех, кого научили?».

По словам Балыбердина, с просьбой о помощи к нему обратились родители учеников четвёртой школы – тагильчане считают, что за проступок двух учеников нельзя судить одного человека.

Искренне надеюсь, что ситуация разрешится в положительную сторону. Также надеюсь, что с пацанами дома провели разъяснительную беседу, со всеми вытекающими последствиями, подытожил парламентарий.