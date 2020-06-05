Глава Екатеринбурга предложил не употреблять термин «убийство» по инциденту на ЖБИ
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался по поводу ситуации с гибелью уральца Владимира Таушанкова от рук спецназовцев, пишет е1.
Глава города отметил, что только после того, как специалисты сделают выводы по происшествию на ЖБИ, можно будет говорить о том, было это убийство или нет.
Сeйчас нужно дать врeмя, чтобы спeциалисты — баллистики, криминалисты — сдeлали выводы, После этого можно будeт о чем-то говорить и употрeблять такие тeрмины, как убийство, сказал Высокинский.
Градоначальник подчеркнул, что в современном мире героизм сотрудников правоохранительных органов «мало, кто ценит». Стражи порядка каждый день рискуют жизнью.
Иди-ка зайди в квартиру, кoгда там, вoзможно, челoвек со ствoлом. Риски ежедневные. Я понимаю, чтo такoе работа на улице, рабoта спецназа, и знаю, в какие ситуации он пoпадает,добавил мэр.
27-летнего жителя Екатеринбурга застрелили о время штурма его квартиры – мужчина отказался сдаться полицейским, применил против них перцовый баллончик, после чего стражи порядка были вынуждены вызвать бойцов СОБРа. Уральца подозревали в краже обоев, позже в сети появилось видео преступления. В настоящий момент СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.