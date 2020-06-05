Лжеминёр из Екатеринбурга получил три года условно и штраф за ложный вызов спецслужб

Приговор уральцу по ч.2 ст.107 УК РФ вынес Октябрьский райсуд. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого, уралец должен оплатить все расходы на работу спецслужб.