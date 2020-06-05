Машина скорой помощи упала в яму в Новосибирске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В городе Новосибирск на перекрестке улиц Промышленной и Королёва скорая помощь оказалась в дорожной западне. Об этом сообщили в местной службе эвакуации АСТ-54.
На размещенных в Сети кадрах инцидента видно, что передние колеса транспортного средства провалились в глубокую яму.
Как написали подписчики паблика, движение по направлению к улице Авиастроителей на 100% блокировано. Водители должны искать пути объезда этого участка, сообщает Atas.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей