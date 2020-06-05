Машина скорой помощи упала в яму в Новосибирске

На размещенных в Сети кадрах инцидента видно, что передние колеса транспортного средства провалились в глубокую яму.

Как написали подписчики паблика, движение по направлению к улице Авиастроителей на 100% блокировано. Водители должны искать пути объезда этого участка, сообщает Atas.