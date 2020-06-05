Свердловчанин 20 часов ждал скорую помощь после подтверждения COVID-19
Житель Березовского 20 часов ждал скорую после того, как у него подтвердился коронавирус, пишет Ура.ру.
Мужчина рассказал, что после того, как у него подтвердился коронавирус, ему сказали срочно вызвать скорую, поскольку необходима госпитализация.
Позвонил в скорую помощь 4 июня в 14 часов. Приехала она за мной через 20 часов — 5 июня в 10 часов утра, говорит мужчина.
Сотрудники скорой пояснили, что в городе не хватает машин. В машину посадили еще троих пациентов с аналогичным диагнозом. Их привезли в больницу Сысерти, но там заявили, что мест нет. После этого больных повезли в Екатеринбург, в ГКБ № 14. По словам мужчины, зараженных там также не хотели принимать, но врачи скорой настояли на этом. Кроме того, мужчина отметил, что в больнице в одном месте принимают и больных с положительным диагнозом, и желающих самостоятельно сделать томографию.
В оперштабе рассказали, что с жалобами к главврачу никто не обращался.
3 июня в Екатеринбурге сотрудники скорой помощи отказались нести на носилках пожилого пациента, сказав, что это не входит в их обязанности.