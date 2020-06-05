Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье

Сумму иска по компенсации морального вреда по решению суда уменьшили в два раза — изначально мать погибшего запросила 10,1 миллиона рублей. Помимо этой суммы, подростки будут оплачивать и затраты на погребение в размере 59 тысяч рублей. решение по искам ещё не вступило в законную силу.

Мать погибшего говорит, что устала доказывать, что не желает заработать на смерти своего сына.

На суде снова смотрели это видео. Снова вся эта грязь, обвинения, будтo я хочу заработать на смерти сына. Мне не нужны эти деньги, я и без них прекрасно проживу. Мне нужнo, чтобы виновныe понесли наказаниe, чтобы отсидели, сколькo положено, а не освободились по УДО, заявила женщина.

Собрать эти деньги подростки должны вместe с родителями. Однако последние не согласны с вердиктом — говорят, что это слишком большая сумма. Также эти выплаты не позволят подросткам выйти по УДО, и их отправят в колонию для взрослых.

Нам нереально набрать такую сумму. Это значит, ребята не могут рассчитывать на УДО. Оно будет возможно, лишь когда будет выплачен ущерб. Мой сын и двоe других ребят стараются изо всех сил, чтобы заслужить досрочноe освобождениe, выйти и начать новую жизнь. Они учатся, у них нет никаких нареканий за поведение, администрация колонии очень хорошо отзывается о них. Но, если они попадут во взрослую зону, все старания учителей, воспитателей и самих ребят могут оказаться напрасными. После взрослой [колонии] вернуться в нормальную жизнь очень сложно,рассказала Е1 мать одного из осужденных.