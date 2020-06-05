В Екатеринбурге пожарные шесть часов боролись с огнём в здании школы

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около половины второго ночью 5 июня, открытое горение удалось ликвидировать только в 7.30 утра. Площадь пожара составила четыреста квадратных метров. До сих пор на месте спасатели занимаются разборкой сгоревших конструкций и их проливкой – сейчас задействовано четырнадцать человек и пять единиц пожарной техники. Изначально на место происшествия выезжали 74 человека личного состава и 20 пожарных машин.