В Екатеринбурге пожарные шесть часов боролись с огнём в здании школы
Пожарные тушили заброшенное здание школы на улице Мичурина в Екатеринбурге шесть часов, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около половины второго ночью 5 июня, открытое горение удалось ликвидировать только в 7.30 утра. Площадь пожара составила четыреста квадратных метров. До сих пор на месте спасатели занимаются разборкой сгоревших конструкций и их проливкой – сейчас задействовано четырнадцать человек и пять единиц пожарной техники. Изначально на место происшествия выезжали 74 человека личного состава и 20 пожарных машин.
Из-за интенсивности пожара, возгоранию был присвоен второй ранг – двухэтажное здание бывшей школы было построено из деревянных конструкций с пустотелыми перекрытиями и перегородками. Поэтому воду для тушения огня подавали при помощи пожарных автолестниц и коленчатого подъемника. Спасателям пришлось вручную при помощи специнструмента разбирать кровлю – часть покрытия из-за ветхости и воздействия высоких температур обрушилась.
Из-за сильного возгорания МЧС ведёт мониторинг воздуха. В настоящий момент превышение ПДК вредных веществ не зарегестрировано.
В результате возгорания никто не пострадал.