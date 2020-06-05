Выбросившего собаку из окна жителя Екатеринбурга отправили в психлечебницу

Инцидент произошёл 11 декабря 2018 года. Собака по кличке Гуффи после падения умерла. Уралец в момент происшествия был сильно пьян. На него завели уголовное дело за жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).