Выбросившего собаку из окна жителя Екатеринбурга отправили в психлечебницу
Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Жителя Екатеринбурга, который выбросил из окна жилого дома свою собаку, отправили на принудительное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл 11 декабря 2018 года. Собака по кличке Гуффи после падения умерла. Уралец в момент происшествия был сильно пьян. На него завели уголовное дело за жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).
Прокуратура настаивала на применении мер принудительного характера в отношении мужчины – экспертиза установила, что уралец в момент совершения данного поступка не мог отвечать за свои действия и руководить ими «вследствие психического расстройства».
Приговор суда в законную силу не вступил.
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