Арсенал самодельного оружия изъят у жителя Нижней Туры

В квартире были найдены и изъяты предметы, похожие на винтовку и два пистолета без маркировки. Кроме того у мужчины были три магазина и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на прибор для бесшумной стрельбы.
При проверке, мужчина пояснил, что изготовил оружие сам для личного использования.
При этом умелец охотником не является. Кого «шутник» хотел «припугнуть» таким арсеналом, представители МВД сейчас устанавливают, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему грозит срок до трех лет лишения свободы. Сейчас проводятся экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела, по факту незаконного изготовления огнестрельного оружия.
Напомним, 30 мая в Екатеринбурге пьяный бывший сотрудник ППС Сергей Болков с балкона своей квартиры расстреливал прохожих и автомобили из карабина. При этом тяжело была ранена девочка, которая находилась в машине вместе со своими родителями, и сотрудник Росгвардии. Задержать преступника удалось штурмом с использованием светошумовой гранаты. 31 мая прошел суд, по результатам которого Болков был оставлен под стражей до 29 июля.