Арсенал самодельного оружия изъят у жителя Нижней Туры

Напомним, 30 мая в Екатеринбурге пьяный бывший сотрудник ППС Сергей Болков с балкона своей квартиры расстреливал прохожих и автомобили из карабина. При этом тяжело была ранена девочка, которая находилась в машине вместе со своими родителями, и сотрудник Росгвардии. Задержать преступника удалось штурмом с использованием светошумовой гранаты. 31 мая прошел суд, по результатам которого Болков был оставлен под стражей до 29 июля.