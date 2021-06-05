Два человека пострадали при столкновении байка с иномаркой в Екатеринбурге

Байкер столкнулся с Nissan 5 июня на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла госпитализированы. На данный момент мотоциклиста оперируют.

У обоих пострадавших выявлено сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы. Мотоциклист получил перелом обеих кистей и пневмоторакс, также у него сломано ребро и повреждено легкое. Водитель автомобиля в момент аварии находился в машине один, он не пострадал. Водитель мотоцикла Yamaha 1988 года рождения двигался со стороны улицы Индустрии по проспекту Космонавтов и допустил столкновение с движущимся Nissan Terrano, который поворачивал налево, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На данный момент причины ДТП расследуются.

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