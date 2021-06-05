Два человека пострадали при столкновении байка с иномаркой в Екатеринбурге

У обоих пострадавших выявлено сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы. Мотоциклист получил перелом обеих кистей и пневмоторакс, также у него сломано ребро и повреждено легкое.
Водитель автомобиля в момент аварии находился в машине один, он не пострадал.
Водитель мотоцикла Yamaha 1988 года рождения двигался со стороны улицы Индустрии по проспекту Космонавтов и допустил столкновение с движущимся Nissan Terrano, который поворачивал налево, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
На данный момент причины ДТП расследуются.