Екатеринбуржец грозился покончить с собой в больнице из-за выкидыша у жены

По его словам, они с женой ответственно относились к беременности. Когда гинеколог во время очередного осмотра сказал, что есть угроза выкидыша, супружеская пара поехала в больницу.
Мужчина пояснил, что 3 июня жене сделали УЗИ и поставили капельницу. А на следующий день она позвонила с криками о боли и сказала, что доктор, которая ее осматривала ушла на операцию, а медсестра не может помочь.
Я целый час пролежала в собственной крови, пока дождалась, чтобы меня прооперировали. Халатное отношение в том, что у них нет обхода, УЗИ не назначили вовремя, и в том, что у них нет второго доктора, цитирует Е1 слова женщины.
Супруг приехал в больницу и попросил показать палату, в которой находится его жена.
В ответ я услышал хамство и грубость, в итоге нашел палату сам. Жена находилась в палате, там всё было в крови, кровотечение не останавливалось, пояснил муж.
Он считает, что операция была проведена халатно, так как перед абортом не были сделано УЗИ и дополнительные проверки. Мужчина решил привлечь внимание общественности, залез на подоконник и угрожал спрыгнуть оттуда. Он провел на подоконнике четыре часа.
На место происшествия выезжала полиция, сотрудники МЧС и психологи.
Они вступили в диалог с мужчиной, устроившим переполох, и предпринимают меры, чтобы гражданин, сидящий на подоконнике на большой высоте, не совершил необдуманный поступок, сообщил E1 начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение.