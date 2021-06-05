Екатеринбуржец грозился покончить с собой в больнице из-за выкидыша у жены

Екатеринбуржец грозился покончить с собой в больнице из-за выкидыша у жены
Екатеринбуржец грозился покончить с собой в больнице из-за выкидыша у жены
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"
Мужчина залез на подоконник в ЦГКБ №1 и грозился спрыгнуть оттуда. Он посчитал, что медики проявили халатность, и из-за этого у его супруги случился выкидыш.

По его словам, они с женой ответственно относились к беременности. Когда гинеколог во время очередного осмотра сказал, что есть угроза выкидыша, супружеская пара поехала в больницу.

Мужчина пояснил, что 3 июня жене сделали УЗИ и поставили капельницу. А на следующий день она позвонила с криками о боли и сказала, что доктор, которая ее осматривала ушла на операцию, а медсестра не может помочь.

Я целый час пролежала в собственной крови, пока дождалась, чтобы меня прооперировали. Халатное отношение в том, что у них нет обхода, УЗИ не назначили вовремя, и в том, что у них нет второго доктора, цитирует Е1 слова женщины.

Супруг приехал в больницу и попросил показать палату, в которой находится его жена.

В ответ я услышал хамство и грубость, в итоге нашел палату сам. Жена находилась в палате, там всё было в крови, кровотечение не останавливалось, пояснил муж.

Он считает, что операция была проведена халатно, так как перед абортом не были сделано УЗИ и дополнительные проверки. Мужчина решил привлечь внимание общественности, залез на подоконник и угрожал спрыгнуть оттуда. Он провел на подоконнике четыре часа.

Видео:паблик "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте"

На место происшествия выезжала полиция, сотрудники МЧС и психологи.

Они вступили в диалог с мужчиной, устроившим переполох, и предпринимают меры, чтобы гражданин, сидящий на подоконнике на большой высоте, не совершил необдуманный поступок, сообщил E1 начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение.

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больницаугрозысамоубийствоЕкатеринбург
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