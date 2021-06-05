Квадрокоптеры и кинологи ищут 9-летнего мальчика в тайге под Североуральском

9-летний мальчик из Челябинской области пропал в тайге в 60 километрах от Североуральска. Его ищут волонтеры, полицейские с собаками и сотрудники МЧС, развернута масштабная операция.

Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть 4 июня около 22.00. В полицию обратился отец мальчика, священнослужитель одного из храмов в Челябинской области. Он пояснил, что они совершали подъём на Уральский хребет в районе базы «Крив». Группа не была зарегистрирована, в ней состояло 18 человек. Предварительно установлено, что во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины заболели ноги. Около 17.00, при возвращении на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, потому что сам не мог быстро идти. Спустившись с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД, рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что по указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова в Североуральске развернут оперативный штаб для поиска. Дополнительные силы привлечены из полиции ближайших городов. В операции участвуют около 80 полицейских, в том числе кинолог с собакой, волонтеры и сотрудники МЧС. Сыщики используют в работе громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета, отметил Валерий Горелых. Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении мальчика, просят сообщить по телефону: 8(343) 358-71-61. Приметы мальчика: рост 130 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в синие спортивные штаны, синюю ветровку с капюшоном и синие кроссовки. На ухе у пропавшего родимое пятно. Фото: ЛизаАлерт Напомним, туристка из Перми была убита во время одиночного сплава на байдарке в Нижнесергинском районе. Ее искали несколько дней, тело было обнаружено 4 июня. По подозрению в преступлении задержан 43-летний ранее судимый житель Нижних Серег. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), он дал признательные показания.

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