С балкона выпал шестилетний мальчик на Смычке в Нижнем Тагиле и остался жив

Шестилетний мальчик выпал с балкона на улице Константина Пылаева, 22 в Нижнем Тагиле 4 июня. Он остался жив и госпитализирован в Екатеринбург.

Два брата играли на балконе и старший выпал. Было море зевак. Приехала скорая и ребенка увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщил очевидец паблику «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Сообщение о трагическом случае поступило в полицию около 16.00. Для выяснения обстоятельств на место выезжали сотрудники из отдела № 19. Два брата трех и шести лет играли на балконе, а их мама в это время находилась на кухне и готовила еду. Балкон в квартире открытый, старый, с металлическими прутьями. Оставшись без внимания, старший мальчик выпал оттуда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что маму привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Семья не состоит на учете в полиции, а соседи положительно отзываются о женщине. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, мальчика госпитализировали в Екатеринбург, пояснили в полиции. Напомним, это уже четвертый случай падения детей из окон с начала 2021 года в Нижнем Тагиле, при этом во время происшествий родители находились дома. В полиции призывают родителей лучше следить за детьми, а на окна установить запирающие устройства и ограничители. Трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала года

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