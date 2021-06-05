С балкона выпал шестилетний мальчик на Смычке в Нижнем Тагиле и остался жив

С балкона выпал шестилетний мальчик на Смычке в Нижнем Тагиле и остался жив
С балкона выпал шестилетний мальчик на Смычке в Нижнем Тагиле и остался жив
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Шестилетний мальчик выпал с балкона на улице Константина Пылаева, 22 в Нижнем Тагиле 4 июня. Он остался жив и госпитализирован в Екатеринбург.

Два брата играли на балконе и старший выпал. Было море зевак. Приехала скорая и ребенка увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщил очевидец паблику «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Сообщение о трагическом случае поступило в полицию около 16.00. Для выяснения обстоятельств на место выезжали сотрудники из отдела № 19.

Два брата трех и шести лет играли на балконе, а их мама в это время находилась на кухне и готовила еду. Балкон в квартире открытый, старый, с металлическими прутьями. Оставшись без внимания, старший мальчик выпал оттуда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Там отметили, что маму привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Семья не состоит на учете в полиции, а соседи положительно отзываются о женщине.

Сейчас состояние пострадавшего стабильное, мальчика госпитализировали в Екатеринбург, пояснили в полиции.

Напомним, это уже четвертый случай падения детей из окон с начала 2021 года в Нижнем Тагиле, при этом во время происшествий родители находились дома. В полиции призывают родителей лучше следить за детьми, а на окна установить запирающие устройства и ограничители.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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