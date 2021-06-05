СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

Сегодня, 18:58
Происшествия
Фото: pixabay.com
Следственный комитет ведёт проверку обстоятельств падения шестилетнего ребёнка с балкона многоквартирного дома. Сообщение о несчастном случае на улице К.Пылаева в полицию поступило 4 июня около 16:00.

На данный момент изучается характеризующая документация относительно членов семьи. До момента несчастного случая члены семьи пострадавшего ребенка не состояли на учете в полиции.

СКР проводит проверку на противоправные действия, предусмотренные ст.118 УК РФ (причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи выясняют степень полученных мальчиком травм, ведут опрос родственников и очевидцев, осматривают место происшествия.

На данный момент матери мальчика предъявлено обвинение по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Напомним, что несчастный случай произошёл, когда двое братьев играли на открытом балконе. В результате падения ребёнок получил ряд травм и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга, где ему была оказана вся необходимая помощь. На данный момент состояние мальчика стабильное.

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Нижний Тагил
несчастный случайребёнокНижний Тагил
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