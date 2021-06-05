СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

Напомним, что несчастный случай произошёл, когда двое братьев играли на открытом балконе. В результате падения ребёнок получил ряд травм и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга, где ему была оказана вся необходимая помощь. На данный момент состояние мальчика стабильное.