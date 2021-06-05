СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

На данный момент изучается характеризующая документация относительно членов семьи. До момента несчастного случая члены семьи пострадавшего ребенка не состояли на учете в полиции.
СКР проводит проверку на противоправные действия, предусмотренные ст.118 УК РФ (причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи выясняют степень полученных мальчиком травм, ведут опрос родственников и очевидцев, осматривают место происшествия.
На данный момент матери мальчика предъявлено обвинение по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Напомним, что несчастный случай произошёл, когда двое братьев играли на открытом балконе. В результате падения ребёнок получил ряд травм и был госпитализирован в больницу Екатеринбурга, где ему была оказана вся необходимая помощь. На данный момент состояние мальчика стабильное.