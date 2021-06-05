Вертолет вылетел на поиски пропавшего в тайге мальчика под Североуральском

Напомним, 9-летний Кирилл Ботов пропал 4 июня. Он вместе с отцом был в составе незарегистрированной туристической группы и совершал подъем на Уральский хребет. Так как у родителя при спуске заболели ноги, он разрешил возвратиться сыну на базу самостоятельно. Однако мальчик до туда не дошел и туристы обратились в полицию. На поиски привлечены дополнительные силы из полиции близлежащих городов.