Вертолет вылетел на поиски пропавшего в тайге мальчика под Североуральском

В настоящее время для облета территории к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда, пояснили в ведомстве.
Если спасатели заметят мальчика с воздуха, то будет произведено десантирование, пишет «Областная газета». В МЧС отметили, что в поисковой операции задействованы около 60 человек и 13 единиц техники. На месте работают кинологи с собаками и волонтеры.
Напомним, 9-летний Кирилл Ботов пропал 4 июня. Он вместе с отцом был в составе незарегистрированной туристической группы и совершал подъем на Уральский хребет. Так как у родителя при спуске заболели ноги, он разрешил возвратиться сыну на базу самостоятельно. Однако мальчик до туда не дошел и туристы обратились в полицию. На поиски привлечены дополнительные силы из полиции близлежащих городов.