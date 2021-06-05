Вертолет вылетел на поиски пропавшего в тайге мальчика под Североуральском

Вертолет вылетел на поиски пропавшего в тайге мальчика под Североуральском
Вертолет вылетел на поиски пропавшего в тайге мальчика под Североуральском
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
На поиски пропавшего в тайге под Североуральском 9-летнего мальчика из Челябинской области вылетел вертолет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В настоящее время для облета территории к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского поисково-спасательного отряда, пояснили в ведомстве.

Если спасатели заметят мальчика с воздуха, то будет произведено десантирование, пишет «Областная газета». В МЧС отметили, что в поисковой операции задействованы около 60 человек и 13 единиц техники. На месте работают кинологи с собаками и волонтеры.

Напомним, 9-летний Кирилл Ботов пропал 4 июня. Он вместе с отцом был в составе незарегистрированной туристической группы и совершал подъем на Уральский хребет. Так как у родителя при спуске заболели ноги, он разрешил возвратиться сыну на базу самостоятельно. Однако мальчик до туда не дошел и туристы обратились в полицию. На поиски привлечены дополнительные силы из полиции близлежащих городов.

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