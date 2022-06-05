Екатеринбуржец рассказал о схеме мошенничества с проколотыми шинами автомобилей

Екатеринбуржец рассказал о схеме мошенничества с проколотыми шинами автомобилей
Екатеринбуржец рассказал о схеме мошенничества с проколотыми шинами автомобилей
Сегодня, 12:54ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестные люди порезали в трех местах колесо жителю Екатеринбурга, припарковавшемуся у банка.

В Екатеринбурге неизвестные проткнули шину местному жителю, пока он стоял у банка на ул. Белинского, пишет Е1. Пострадавший полагает, что это была часть популярной мошеннической схемы так называемых борсеточников.

Согласно схемам злоумышленников, они наблюдают за водителем, который осматривает свои шины, и в этот момент выхватывают их сумки. Пострадавший полагает, что так произошло бы и на этот раз, только прокол мужчина заметил не сразу.

По словам мужчины, колесо ему порезали в трех местах. Он сел за руль и проехал некоторое время, чуть позднее заметив порезы.

Пришлось вызвать такси и отвозить колесо в автосервис. Позже мужчина запросил записи с камер торгового центра и банка, где он парковал свое авто.

Сюжеты:
Новости УрФО
автомобильзлоумышленники#2
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