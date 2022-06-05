Неизвестные искалечили собаку в Екатеринбурге

По словам Алексея, группа молодых людей прогуливалась и выпивала возле стоянки. Собака зачем-то несколько раз подошла к ним и после одного из таких визитов вернулась без мордочки. После этого компания спешно удалилась. ЧП произошло в ночь с 28 на 29 мая.