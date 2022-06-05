Неизвестные искалечили собаку в Екатеринбурге

Группа екатеринбуржцев искалечила дворняжку возле аэропорта Кольцова. Об этом рассказал сотрудник промбазы Алексей изданию «КП-Екатеринбург». Мужчина сейчас пытается реабилитировать пса.
По словам Алексея, группа молодых людей прогуливалась и выпивала возле стоянки. Собака зачем-то несколько раз подошла к ним и после одного из таких визитов вернулась без мордочки. После этого компания спешно удалилась. ЧП произошло в ночь с 28 на 29 мая.
Это идеально ровный разрез через всю морду, порезаться так случайно просто нереально,рассказал Алексей.
Животное передали в ветеринарную клинику.