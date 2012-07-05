В Нижнем Тагиле в результате страшной аварии погиб годовалый ребенок (ФОТО)

Водитель ВАЗовской двенадцатой 1993 года рождения, двигающийся по Восточному шоссе, допустил столкновение сразу с двумя встречными автомобилями, рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Сначала он налетел на Toyota Corsa под управлением женщины 1985 года. После этого на пути «двенашки» встретился автомобиль ВАЗ-210740, за рулем которого был мужчина 1985 года рождения, а на переднем сидении, как видно на фото, находилось детское кресло ребенка.