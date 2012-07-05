В Нижнем Тагиле в результате страшной аварии погиб годовалый ребенок (ФОТО)
Вчера в 18:50 на Восточном шоссе В 160-ти метрах за перекрестком Восточное шоссе - Цементная на въезде в Дзержинский район произошло столкновение трех автомобилей. В результате этого в карете Скорой помощи скончался ребенок 2011 года рождения.
Водитель ВАЗовской двенадцатой 1993 года рождения, двигающийся по Восточному шоссе, допустил столкновение сразу с двумя встречными автомобилями, рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД. Сначала он налетел на Toyota Corsa под управлением женщины 1985 года. После этого на пути «двенашки» встретился автомобиль ВАЗ-210740, за рулем которого был мужчина 1985 года рождения, а на переднем сидении, как видно на фото, находилось детское кресло ребенка.
После столкновения малыш получил травмы, не совместимые с жизнью. Онскончался по дороге в медицинское учреждение в машине Скорой помощи. Всеавтомобили получили сильнейшие повреждения, остальные участники авариичудом остались живы. Больше всего пострадал именно автомобиль с ребенкомвнутри.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.
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