В Нижнем Тагиле задержан один из самых крупных сбытчиков амфетамина

27-летний тагильчанин Евгений Иванов был настолько уверен в своей безнаказанности и бессильности спецслужб, что организовал интернет-магазин по продаже наркотиков с ежедневной посещаемостью в более чем 300 человек со всей России. Евгений постоянно поддерживал эту посещаемость, рекламируя свой сайт на различных интернет-форумах. Но, благодаря наивысшей степени конспирации, сотрудники спецслужб смогли разоблачить подозреваемого преступника.

Деньги от покупателей наркотика переводились через электронные платежи или же доставлялись через курьерскую службу. К тому же, наркоторговец делал закладки (тайники наркотиков), по всему городу, пытаясь обезопасить себя от полиции. Иванов показал полицейским места восьми таких тайников. Наркотики мужчина покупал за рубежом.

Известно, что интернет-магазин Иванова работал в течение двух лет. По возбужденному против него делу правоохранители провели обыск и изъяли около килограмма наркотических средств, среди которых был метилофедрон, диметокаин, «JWH», а также приспособления и химические вещества для изготовления наркотиков и упаковку.