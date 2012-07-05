В Нижнем Тагиле задержан один из самых крупных сбытчиков амфетамина
Одну из самых сложных за всю историю операций по поимке наркоторговца удалось провернуть нижнетагильским сотрудникам ФСБ. Был задержан организатор поставок наркотиков через интернет, один из самых крупных сбытчиков амфетамина (в кругах наркоманов, «фена») в Нижнем Тагиле.
27-летний тагильчанин Евгений Иванов был настолько уверен в своей безнаказанности и бессильности спецслужб, что организовал интернет-магазин по продаже наркотиков с ежедневной посещаемостью в более чем 300 человек со всей России. Евгений постоянно поддерживал эту посещаемость, рекламируя свой сайт на различных интернет-форумах. Но, благодаря наивысшей степени конспирации, сотрудники спецслужб смогли разоблачить подозреваемого преступника.
Деньги от покупателей наркотика переводились через электронные платежи или же доставлялись через курьерскую службу. К тому же, наркоторговец делал закладки (тайники наркотиков), по всему городу, пытаясь обезопасить себя от полиции. Иванов показал полицейским места восьми таких тайников. Наркотики мужчина покупал за рубежом.
Известно, что интернет-магазин Иванова работал в течение двух лет. По возбужденному против него делу правоохранители провели обыск и изъяли около килограмма наркотических средств, среди которых был метилофедрон, диметокаин, «JWH», а также приспособления и химические вещества для изготовления наркотиков и упаковку.
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