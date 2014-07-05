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Авария на выезде из Нижнего Тагила: «Иномарка лежит на крыше»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на выезде из Нижнего Тагила: «Иномарка лежит на крыше»

5 июля 2014, 23:40Происшествия
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