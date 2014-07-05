Авария на выезде из Нижнего Тагила: «Иномарка лежит на крыше»
5 июля 2014, 23:40Происшествия
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Несколько минут назад, около 23:00, под Нижним Тагилом на пути к Старателю произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом TagilCity.ru рассказала пользовательница Мила, которая стала свидетелем последствий данной аварии. Девушка рассказала, что она ехала в сторону Екатеринбурга. Проехав железнодорожный переезд, на котором не так давно случилось смертельное ДТП, и поднявшись в гору, она увидела, что белая иномарка лежит на крыше.
Рядом находился человек, по всей видимости, водитель, не справившийся с управлением. На место подъехали сотрудники ДПС.
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