Авария на выезде из Нижнего Тагила: «Иномарка лежит на крыше»

Об этом TagilCity.ru рассказала пользовательница Мила, которая стала свидетелем последствий данной аварии. Девушка рассказала, что она ехала в сторону Екатеринбурга. Проехав железнодорожный переезд, на котором не так давно случилось смертельное ДТП, и поднявшись в гору, она увидела, что белая иномарка лежит на крыше.