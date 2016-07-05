Пассажирская ГАЗель сгорела на Вагонке ночью в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 июля 2016, 10:00ПроисшествияПавел Щербина
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Пожар произошёл около четырёх утра 3 июля.
Сюжеты: Нижний Тагил
На вагонской улице Тельмана горела «ГАЗель». В тушении огня принимали участие 5 пожарных Нижнего Тагила и 2 единицы специальной техники.
Предполагается, что причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля. Однако дознаватели прорабатывают и другие версии. Сумма ущерба, нанесённого пожаром, устанавливается, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Напомним, ранее той же ночью тоже на Вагонке сгорели два овощных киоска. Там предполагаемой причиной пожара является поджог.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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