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Пассажирская ГАЗель сгорела на Вагонке ночью в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирская ГАЗель сгорела на Вагонке ночью в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 июля 2016, 10:00ПроисшествияПавел Щербина
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