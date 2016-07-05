Под Ивделем водитель газели влетел в грузовик: погиб омский дальнобойщик (ФОТО)

Дорожная трагедия случилась накануне утром, 4 июля, на трассе «Ивдель – ХМАО». 28-летний водитель «ГАЗ-2705», выскочив на на полосу встречного движения, врезался в «Урал ИВЕКО». Большегрузом управлял 57-летний житель Омска, который вез груз в Югорск. От удара «Урал» сначала занесло, после чего грузовик зацепил отбойник и перевернулся. А «ГАЗ» откинуло на противоположное ограждение, и автомобиль загорелся.

Омский водитель скончался на месте, а свердловчанин получил перелом бедра и спинки носа.

По данным регионального ГИБДД, погибший мужчина за год 4 раза нарушал правила ПДД. В частности, правила перевозки груза. Водитель легкового автомобиля несколько лет назад был лишен прав за пьяную езду. Кроме того, он дважды превышал скорость на дорогах.

ФОТО: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

За последние дни выезд на встречную полосу уже становился причиной дорожной трагедии в регионе. Так, в субботу в ДТП под Екатеринбургом скончался водитель легкового авто