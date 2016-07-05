В Краснотурьинске медбрат, который избил ветерана ВОВ, уволен из больницы
5 июля 2016, 16:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», сотрудник медицинского учреждения написал заявление об уходе по собственному желанию.
Напомним, что зимой этого года медбрат, находясь на рабочем месте, несколько раз стукнул кулаком в лицо 92-летнего ветерана, который проходил лечение в данной больнице. Следователи полагали, что медбрат напал на старика, когда тот пожаловался на неисправность оборудования в лечебном учреждении. Во время следствия как главврач, так и сам подсудимый отрицали факт преступления.
Тем не менее, в мае вина сотрудника больницы была доказана. Мужчина приговорен к 300 часам обязательных работ.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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