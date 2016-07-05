В Краснотурьинске медбрат, который избил ветерана ВОВ, уволен из больницы

Напомним, что зимой этого года медбрат, находясь на рабочем месте, несколько раз стукнул кулаком в лицо 92-летнего ветерана, который проходил лечение в данной больнице. Следователи полагали, что медбрат напал на старика, когда тот пожаловался на неисправность оборудования в лечебном учреждении. Во время следствия как главврач, так и сам подсудимый отрицали факт преступления.