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В Краснотурьинске медбрат, который избил ветерана ВОВ, уволен из больницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Краснотурьинске медбрат, который избил ветерана ВОВ, уволен из больницы

5 июля 2016, 16:40ПроисшествияТимофей Данилов
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