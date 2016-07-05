В Нижнем Тагиле умер житель Северного посёлка: его драка с оппонентом попала в объектив журналиста TagilCity.ru (ФОТО)

3 июля в 10:25 в дежурную часть отдела полиции № 17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» позвонила заместитель директора продовольственного магазина, расположенного в поселке Северный. Женщина пояснила, что к ней обратился за помощью 30-летний мужчина, который забыл на столике, где перекладывают продукты из тележки в сумки, сумку-борсетку, сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая, опросив персонал торговой точки, установила обстоятельства произошедшего. Работники магазина видели, что борсетку взял 56-летний местный житель, о чем они сразу же, еще до приезда полиции, сообщили владельцу имущества, рассказали в полиции.

При этом о факте задержания гражданами мужчины, забравшего чужую сумку, информации в органы внутренних дел не поступало.

Свидетелем выяснения отношений с предполагаемым похитителем борсетки стал журналист TagilCity.ru:

Во дворе на повышенных тонах кто-то выяснял отношения. Местные жители пояснили, что дело в пропаже сумки. Рядом мужчина в серой футболке ругался с мужчиной в синей кофте. Как стало ясно из контекста разговора, мужчина в синем подозревается в причастности к краже. Во время разговора с хозяином похищенной борсетки, за спиной журналиста, мужчина в сером с силой ударил мужчину в синей кофте. Далее между мужчиной, отправленным в нок-даун, и группой местных жителей продолжилось выяснение отношений на повышенных тонах. Спустя некоторое время, избитый мужчина сбежал рассказал свидетель конфликта.

Мужчины выясняют отношения. За несколько секунд до удара.

Спустя считанные минуты мужчина в синем на земле после нокаутирующего удара. Над ним тот же мужчина в сером. Спиной к объективу в светлой одежде стоит хозяин борсетки.

Несмотря на то, что избитый мужчина, подозреваемый в краже, покинул место конфликта своим ходом, инцидент имел для него трагические последствия. Сообщается, что вскоре он был найден мёртвым в своей кровати.

В 12:10 фельдшер бригады скорой медицинской помощи сообщила в полицию о смерти гражданина, проживавшего в доме № 10 на улице Бирюзовой. Труп обнаружен лежащим в кровати в естественной позе, без видимых признаков насильственной смерти. В квартире порядок, следов взлома двери не обнаружено. В ходе проведения проверочных мероприятий предварительно установлено, что именно этого мужчину мог ударить владелец борсетки за то, что тот взял его сумку рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Материалы направлены из полиции в территориальное подразделение Следственного комитета для принятия процессуального решения, проверочные мероприятия продолжаются, сообщили полицейские.