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В Нижнем Тагиле умер житель Северного посёлка: его драка с оппонентом попала в объектив журналиста TagilCity.ru (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле умер житель Северного посёлка: его драка с оппонентом попала в объектив журналиста TagilCity.ru (ФОТО)

5 июля 2016, 17:55ПроисшествияПавел Щербина
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