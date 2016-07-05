В Свердловской области женщина расплатилась в церковной лавке фальшивой купюрой
Мошенница дважды посещала иконную лавку, однако во второй раз продавец её узнал и сообщил в полицию.
В Верхотурье на полгода лишена свободы женщина, которая обманула продавца иконной лавки. Судом доказано, что в феврале осужденная прибрела различную церковную утварь в иконной лавке Свято-Троицкого собора.
Набрав икон на 2 тысячи рублей, женщина расплатилась за них листком бумаги, который был похож на денежную купюру достоинством 5 тысяч рублей. При этом мошенница получила сдачу в размере около 3 тысяч рублей и покинула место преступления.
Спустя несколько дней злоумышленница вновь посетила эту церковную лавку. Однако продавец узнала старую покупательницу и вызвала полицию.
Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения. Кроме того, она выплатит компенсацию местной православной организации прихода Свято-Троицкого собора в размере 5 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru