В Свердловской области женщина расплатилась в церковной лавке фальшивой купюрой

В Верхотурье на полгода лишена свободы женщина, которая обманула продавца иконной лавки. Судом доказано, что в феврале осужденная прибрела различную церковную утварь в иконной лавке Свято-Троицкого собора.

Набрав икон на 2 тысячи рублей, женщина расплатилась за них листком бумаги, который был похож на денежную купюру достоинством 5 тысяч рублей. При этом мошенница получила сдачу в размере около 3 тысяч рублей и покинула место преступления.

Спустя несколько дней злоумышленница вновь посетила эту церковную лавку. Однако продавец узнала старую покупательницу и вызвала полицию.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев тюремного заключения. Кроме того, она выплатит компенсацию местной православной организации прихода Свято-Троицкого собора в размере 5 тысяч рублей.