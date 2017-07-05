40-летняя тагильчанка нашла винтовку и добровольно сдала ее в полицию (ФОТО)
5 июля 2017, 15:00Происшествия
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Случайно обнаруженная в квартире своего умершего деда винтовка была сдана жительницей Нижнего Тагила в полицию.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 июля в отделение полиции обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что во время уборки квартиры своего умершего родственника нашла оружие. На предмете имеются следы коррозии.
Тагильчанка рассказала, что найденное оружие лежало в кладовке. Изъятое оружие отправлено на экспертизу. Предположительно, это – винтовка ИЖ 1936 года выпуска.
Полиция напоминает горожанам о том, что найденное где-либо оружие, патроны, взрывчатые вещества, боеприпасы необходимо сдавать в полицию. При добровольной сдаче оружия еще и выплачивается вознаграждение, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 2013 года: об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
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