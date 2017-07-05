40-летняя тагильчанка нашла винтовку и добровольно сдала ее в полицию (ФОТО)

4 июля в отделение полиции обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что во время уборки квартиры своего умершего родственника нашла оружие. На предмете имеются следы коррозии.

Тагильчанка рассказала, что найденное оружие лежало в кладовке. Изъятое оружие отправлено на экспертизу. Предположительно, это – винтовка ИЖ 1936 года выпуска.

Полиция напоминает горожанам о том, что найденное где-либо оружие, патроны, взрывчатые вещества, боеприпасы необходимо сдавать в полицию. При добровольной сдаче оружия еще и выплачивается вознаграждение, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 2013 года: об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»