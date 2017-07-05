Девушка упала с аттракциона свободного падения мимо страховочной подушки в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что девушка в последний момент испугалась, схватилась за поручень, в этот момент её повернуло, и она упала мимо страховочной подушки.

Перед участием она заполнила все необходимые документы, подтвердив, что понимает всю ответственность, пишет Ura.ru.

Известно, что из-за инцидента мероприятие пришлось остановить, сообщили в ГУ МВД по региону.

Однако каскадер в этот день всё-таки исполнил прыжок с 45-метровой вышки.

Видео: Ura.ru