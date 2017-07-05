Девушка упала с аттракциона свободного падения мимо страховочной подушки в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
5 июля 2017, 08:30Происшествия
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4 июля в Екатеринбурге во время второго дня «Недели мужества» на одном из аттракционов случился несчастный случай. Девушка, намеревавшаяся прыгнуть с высоты 3,5 метра в свободном падении, получила травму.
Очевидцы рассказали, что девушка в последний момент испугалась, схватилась за поручень, в этот момент её повернуло, и она упала мимо страховочной подушки.
Перед участием она заполнила все необходимые документы, подтвердив, что понимает всю ответственность, пишет Ura.ru.
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Фото: Ntv.ru
Известно, что из-за инцидента мероприятие пришлось остановить, сообщили в ГУ МВД по региону.
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Однако каскадер в этот день всё-таки исполнил прыжок с 45-метровой вышки.
Видео: Ura.ru
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