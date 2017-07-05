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Хулиган прыгал на автомобиле, оставил вмятины и попался на камеры видеонаблюдения в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Хулиган прыгал на автомобиле, оставил вмятины и попался на камеры видеонаблюдения в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

5 июля 2017, 17:30ПроисшествияИрина Анисимова
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