Хулиган прыгал на автомобиле, оставил вмятины и попался на камеры видеонаблюдения в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Владелец поврежденного автомобиля отследил произошедшее по камерам видеонаблюдения. По данным камер, компания подростков двигалась со стороны улицы Октябрьской революции. Молодые люди зашли во двор дома №71 по проспекту Ленина в центре Нижнего Тагила. На записи с камер отчетливо видно, как один из незнакомцев вскочил на автомобиль, прошел по капоту, затем по крыше и спрыгнул на землю.

На моем автомобиле есть повреждения – кузовные вмятины на капоте. Предварительно ущерб оцениваю в 15-20 тысяч рублей, -- рассказал редакции TagilCity.ru владелец пострадавшего авто.

Потерпевший написал заявление в 16 отделе полиции Ленинского района Нижнего Тагила:

Полицейские сделают запрос на записи с камер видеонаблюдения банков, расположенных на проспекте Ленина. На видео видно, что хулиганы двигаются в направлении Драмтеатра. На имеющемся видео видно проходивших мимо девушек. Возможно, они смогут помочь в расследовании. Возможно, чье-то имущество тоже пострадало во время прогулки этой компании. Может жители узнают кого-то из них обратился с просьбой тагильчанин.

На этом ночная прогулка не закончилась: подростки покинули двор с пострадавшей машиной через арку, далее они прошли по нечетной стороне проспекта Ленина. Возле пешеходного перехода на перекрестке Ленина-Мира молодые люди совершили еще один акт вандализма: они пытались расшатать дорожный знак. Затем молодежь направилась в сторону Драматического театра.

Полиция Нижнего Тагила начала проверку по заявлению тагильчанина:

В настоящий момент участковый оперуполномоченный проводит проверку по заявлению потерпевшего. По результатам проверки будет вынесено решение сообщил сотрудник пресс-службы УВД Дмитрий Голубев.

Жители Нижнего Тагила, располагающие информацией по происшествию, могут обращаться в редакцию TagilCity.ru.