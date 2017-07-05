Избили и увезли на машине: во время поисков Александра Чумарина в Нижнем Тагиле стало известно о драке близ ночного клуба (ФОТО)

Вместе с группой волонтеров в поиске принимал участие журналист TagilCity.ru. Накануне в Нижнем Тагиле прошли дожди, потому поиски были серьезно осложнены, но, тем не менее, добровольцы обследовали буквально каждый куст и коллектор микрорайона.

Всего было около 20 волонтёров. До наступления темноты мы, разделившись на группы, обследовали каждый уголок, заглядывали в каждую канаву, коллектор. Мы промокли и устали, но, надеюсь, проделанная работа была не зря. Потому что во время поисков мы вышли на девушку, которая сказала, что стала свидетельницей избиения у того ночного клуба рассказала журналистам TagilCity.ru одна из добровольных участниц поиска.

Фото: группа волонтёров, 4 июля, 2017 г.

Девушка рассказала волонтёрам, что видела драку около ночного клуба на пересечении улиц Космонавтов и Быкова. По её словам, после произошедшей накануне драки, в которой двое мужчин били третьего, пострадавший был в неизвестном направлении увезён на автомобиле.

Для установления всех обстоятельств девушку-свидетеля для беседы отвезли в отделение полиции.

Журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД рассказали, что проверяются все версии пропажи Александра Чумарина.

Фото: 4 июля, 2017 г.