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Избили и увезли на машине: во время поисков Александра Чумарина в Нижнем Тагиле стало известно о драке близ ночного клуба (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избили и увезли на машине: во время поисков Александра Чумарина в Нижнем Тагиле стало известно о драке близ ночного клуба (ФОТО)

5 июля 2017, 11:35ПроисшествияПавел Щербина
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