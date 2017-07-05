Тагильский Отелло предстанет перед судом: дело о перебудившем целый квартал семейном скандале направится в суд Нижнего Тагила

Об окончании этой скандальной истории, в прямом смысле, лишившей сна в одну из июньских ночей квартал в центре города, журналистам TagilCity.ru рассказали в полиции. Тагильский Отелло вскоре предстанет перед судом за нанесение побоев гражданской супруге.

По фактам, имевшим место 7 июня на ул. Циолковского, проводится административное расследование. В ближайшее время состоится заседание мирового суда, где будет рассмотрено дело по ст. 6.1.1. КоАП (нанесение побоев - прим. ред.) рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Полицейские отмечают, что наиболее часто применяемая санкция по этой статье - денежный штраф (от 5 до 30 т.р. - прим. ред.), но возможны и административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Эксперты в области семейной психологии отмечают, что, к сожалению, существующее правовое регулирование подобных ситуаций, связанных с насилием в семье, несовершенно в виду того, что любые штрафы бьют по семейному бюджету. Отчего осложняется материальное положение и без того неблагополучной семьи.

Женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, психологическая помощь в Нижнем Тагиле оказывается в том числе на безвозмездной основе. С такими женщинами проводится необходимая работа, зачастую эти женщины имеют комплекс жертвы, что дополнительно осложняет ситуацию. При необходимости, пострадавшие женщины направляются к юристу, который консультирует, как лучше поступить в той или иной ситуации с правовой точки зрения. Однако специального реабилитационного центра, где могли бы временно находиться жертвы насилия в семье, в городе пока не существует рассказала журналистам TagilCity.ru психолог Людмила Свиридова.