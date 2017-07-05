Труп найден в подвале многоэтажного дома на улице Таганской в Екатеринбурге
5 июля 2017, 10:50ПроисшествияЕкатерина Малых
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Жители дома №24/2 на улице Таганская в Екатеринбурге неделю искали причину трупного запаха, даже думали, что в их доме травили крыс и забыли убрать. Однако найденный в подвале труп разрешил их догадки.
Сюжеты: Екатеринбург
В Следственном управлении СКР по Свердловской области рассказали, что следов насильственной смерти на теле найденного мужчины не обнаружено. Корреспонденту «ВЕДОМОСТИ Урал» добавили, что точную причину смерти установит следственный отдел, где уже начата проверка.
По предварительным данным найденный был бомжом.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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