ВАЗ и внедорожник столкнулись на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле: возник затор при движении в сторону УПИ (ФОТО)

Неподалёку от перекрёстка столкнулись ВАЗ-2113 и внедорожник Chery Tiggo.

У внедорожника смята передняя боковая часть со стороны водителя. ВАЗ повреждён серьёзнее: от удара сплющило капот и подкапотную часть.

Движение затруднено из центральной части Нижнего Тагила в сторону Южного въезда в город: авария полностью перегородила две полосы движения, транспорт едет по 1 полосе по очереди.

Создалась большая пробка при движении по направлению от центра города рассказал проезжавший мимо автолюбитель.

Подробности автопроисшествия от ГИБДД станут известны позже.