ВАЗ и внедорожник столкнулись на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле: возник затор при движении в сторону УПИ (ФОТО)
5 июля 2017, 10:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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Авария произошла напротив ГДДЮТ на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле. При движении в сторону УПИ возник затор на дороге.
Сюжеты: Нижний Тагил
Неподалёку от перекрёстка столкнулись ВАЗ-2113 и внедорожник Chery Tiggo.
У внедорожника смята передняя боковая часть со стороны водителя. ВАЗ повреждён серьёзнее: от удара сплющило капот и подкапотную часть.
Движение затруднено из центральной части Нижнего Тагила в сторону Южного въезда в город: авария полностью перегородила две полосы движения, транспорт едет по 1 полосе по очереди.
Создалась большая пробка при движении по направлению от центра города рассказал проезжавший мимо автолюбитель.
Подробности автопроисшествия от ГИБДД станут известны позже.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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