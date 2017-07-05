Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель (ФОТО)

5 июля 2017, 18:40Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?