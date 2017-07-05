Водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком на автодороге Серов-Североуральск-Ивдель (ФОТО)

Утром, в 10:15, 5 июля на автомобильной трассе Серов-Североуральск-Ивдель водитель автомобиля «Нива», совершая обгон, допустил столкновение с грузовым авто «Ивеко».

В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых погиб на месте. Как выяснилось позже, водитель «Нивы» ехал домой, в Новосибирскую область, из села Благодатное Североуральского района, сообщает Управление ГИБДД Свердловской области.