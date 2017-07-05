Юная жительница Нижнего Тагила провалилась в яму с глиной и не смогла из нее выбраться самостоятельно
5 июля 2017, 14:25Происшествия
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На Вагонке, в Нижнем Тагиле, девочку, попавшую в яму с водой и глиной, вытащили спасатели.
4 июля, в 19:30, девочка находилась на стройплощадке рядом с недействующей заправкой по улице Алтайской. Ребенок ступил в лужу, которую ранее засыпали грунтом с глиной, и выбраться оттуда самостоятельно он не смог. От дождей засыпанная масса превратилась в кашу, и ноги девочки застряли в ней.
Она стала звать на помощь. Прохожие попытались ей помочь, но у них это не получилось: пришлось вызывать спасателей. Приехавшая бригада поисково-спасательной службы вытащила ребенка, сообщает ИА «Все новости». На место выезжала скорая помощь.
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