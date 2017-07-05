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Юная жительница Нижнего Тагила провалилась в яму с глиной и не смогла из нее выбраться самостоятельно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юная жительница Нижнего Тагила провалилась в яму с глиной и не смогла из нее выбраться самостоятельно

5 июля 2017, 14:25Происшествия
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