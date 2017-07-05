Юная жительница Нижнего Тагила провалилась в яму с глиной и не смогла из нее выбраться самостоятельно

4 июля, в 19:30, девочка находилась на стройплощадке рядом с недействующей заправкой по улице Алтайской. Ребенок ступил в лужу, которую ранее засыпали грунтом с глиной, и выбраться оттуда самостоятельно он не смог. От дождей засыпанная масса превратилась в кашу, и ноги девочки застряли в ней.