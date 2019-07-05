На Урале от замыкания из-за телефона погибла школьница
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Серове 11-летняя девочка умерла от короткого замыкания, произошедшего из-за сотового телефона, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Девочка принимала ванну, держа в руках сотовый телефон. Неожиданно аппарат выпал в воду, от чего ребенок получил поражение электрическим током.
Следственный комитет проводит проверку.
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