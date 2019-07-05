Помощник полпреда президента РФ в УрФО задержан за госизмену

Воробьев подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Воробьев стал помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова в июле 2018 года. До этого с 2000 по 2005 год работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, с 2006 по 2008 год занимал должность в органах местного самоуправления. С 2010 по 2017 год Воробьев занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области.