Тагильчанина с крупной партией гашиша задержали на вокзале
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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На станции Екатеринбург-Пассажирский полицейские задержали 34-летнего тагильчанина, при себе у мужчины был сверток с более 500 г гашиша, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Нижнего Тагила был задержан на железнодорожном вокзале, он прибыл из Санкт-Петербурга. Всего у мужчины нашли пять прямоугольных брикетов с клеймами в виде знака евро и снежинки.
Полиция установила, что товар через тайник-закладку тагильчанин приобрел в Санкт-Петербурге, на Урал он привез гашиш для дальнейшей фасовки и распространения. Для этих целей мужчина создал нелегальный интернет-магазин в одном из мессенджеров.
В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
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