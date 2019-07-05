Тагильчанина с крупной партией гашиша задержали на вокзале

Житель Нижнего Тагила был задержан на железнодорожном вокзале, он прибыл из Санкт-Петербурга. Всего у мужчины нашли пять прямоугольных брикетов с клеймами в виде знака евро и снежинки.

Полиция установила, что товар через тайник-закладку тагильчанин приобрел в Санкт-Петербурге, на Урал он привез гашиш для дальнейшей фасовки и распространения. Для этих целей мужчина создал нелегальный интернет-магазин в одном из мессенджеров.