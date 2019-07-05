В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка «заминировала» жилой дом

По вызову на место предполагаемого минирования выехали представители МВД, специалисты по взрывным устройствам и сотрудники других служб и ведомств.

Безопасность людей для системы МВД всегда была, есть и будет приоритетом в оперативно-служебной деятельности. Такие сведения всегда подлежат скрупулезной проверке, дабы не подвергать возможной опасности граждан. Сегодняшняя ситуация — не исключение. Сыщики уголовного розыска оперативно установили автора криминального послания, эти человеком оказалась местная 85-летняя жительница, у которой имеются определенные отклонения со здоровьем,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.