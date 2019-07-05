В Екатеринбурге третьеклассник пытался задушить своего друга во время драки

Участниками конфликта стали учащийся третьего класса и его девятилетний друг. Что именно стало причиной нападения младшего школьника, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Родители пострадавшего мальчика обратились за помощью в городскую больницу № 9.

Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию,прокомментировали произошедшее в полиции.