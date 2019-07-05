В Екатеринбурге третьеклассник пытался задушить своего друга во время драки
Сегодня, 12:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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Из Орджоникидзевского района Екатеринбурга продолжают приходить криминальные сводки с участием детей. 5 июля во время конфликта между двумя мальчиками один из них попытался задушить товарища. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Участниками конфликта стали учащийся третьего класса и его девятилетний друг. Что именно стало причиной нападения младшего школьника, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Родители пострадавшего мальчика обратились за помощью в городскую больницу № 9.
Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию,прокомментировали произошедшее в полиции.
Напомним, что вечером 4 июля на Уралмаше подросток выстрелил в 14-летнюю девочку из пневматического пистолета. Пострадавшую доставили в больницу с ранением руки.
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