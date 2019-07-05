В Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар вспыхнул на третьем этаже жилого дома. Из-за огня пострадали три жилые квартиры. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания одного человека, кота и собаку.