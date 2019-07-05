В Екатеринбурге загорелся памятник архитектуры

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 июля на ул. Вайнера в Екатеринбурге произошел пожар. Загорелся памятник архитектуры, построенный в 1928 году, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар вспыхнул на третьем этаже жилого дома. Из-за огня пострадали три жилые квартиры. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания одного человека, кота и собаку.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания, рассказали в МЧС.
На тушение пожара выезжали 20 машин спецтехники и 75 спасателей. Причина пожара устанавливается.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей