В Нижнем Тагиле УК выплатит школьнику компенсацию за оторванный качелями палец
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В селе под Нижним Тагилом мальчику качелями оторвало палец, за что управляющая компания выплатит пострадавшему и его родителям компенсацию в размере более 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пригородного района.
Сюжеты: Пригород
Инцидент произошел в ноябре 2017 года в себе Николо-Павловское. Мальчик качал своего друга, в этот момент верхнее сооружение качели оборвалось и ударилось об стойку, где находилась рука пострадавшего. В больнице школьнику пришили палец обратно.
В ходе проверки прокуратура установила, что площадка, на которой травмировался ребенок, принадлежит УК «Николо-Павловская».
Таким образом, с УК взыскали компенсацию морального вреда в размере 210 и 70 тысяч рублей, также компания возместит материальный ущерб на сумму 1 974 рубля.
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