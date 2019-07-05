В Нижнем Тагиле УК выплатит школьнику компенсацию за оторванный качелями палец

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в себе Николо-Павловское. Мальчик качал своего друга, в этот момент верхнее сооружение качели оборвалось и ударилось об стойку, где находилась рука пострадавшего. В больнице школьнику пришили палец обратно.