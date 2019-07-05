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В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2109 протаранил иномарку
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2109 протаранил иномарку

Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»/ vk.com/inc_nt
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