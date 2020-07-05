На Южном подъезде к Нижнему Тагилу «Лада» сбила мужчину на пешеходном переходе

Грешные божества и «прокачка личности». Есть ли секты в Нижнем Тагиле?

Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год

Как изменились расходы тагильчан на услуги ЖКХ в период самоизоляции?

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

Выхода из самоизоляции опять нет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

С открытым сердцем. Как тагильская семья проводит благотворительные мероприятия

В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

В Свердловской области допустили продление режима самоизоляции еще на четыре дня

Свердловчане «закидали помидорами» губернатора из-за закрытых торговых центров