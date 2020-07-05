На Южном подъезде к Нижнему Тагилу «Лада» сбила мужчину на пешеходном переходе
Сегодня, 14:11ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 4 июля произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля «Лада», следуя по автодороге Южный подъезд со стороны села Николо-Павловское в сторону улицы Гагарина, допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги. Его госпитализировали в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водителем автомобиля является житель Нижнего Тагила, за нарушения ПДД он привлекался два раза, на момент ДТП был трезв.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей