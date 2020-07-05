В Екатеринбурге Mitsubishi насмерть сбила лося

ДТП произошло на 12-м километре дублера Сибирского тракта. Лось погиб на месте, водитель Mitsubishi не пострадал. В ГИБДД рассказали, что место аварии выехал егерь. Машина получила значительные повреждения. Видно, что пострадало лобовое стекло и крыша автомобиля.

Напомним, что вчера в Ирбите погиб лось, который застрял копытом между труб водоснабжения. В Нижнем Тагиле недавно очевидцы сняли на видео лося, который гулял у трамвайных путей в районе Северного поселка.