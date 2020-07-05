В Екатеринбурге полиция разогнала «маргинальную» молодежь из-за громкой музыки
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге полиция разогнала участников фестиваля «Маргинальная ночь» из-за жалоб горожан на громкую музыку, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Планировалось, что фестиваль будет включать пять площадок, расположенных на заброшенных и бесхозных площадках города. На одной из площадок участники мероприятия залезли на заброшенное здание. На место приехала полиция и выгнала молодых людей. На другой локации подростки в кустах устроили музыкальную площадку. Жители соседних домов пожаловались в полицию на громкую музыку, в итоге правоохранители попросили молодежь разойтись.
Ранее полицейским пришлось разгонять компанию кальянщиков, которая собиралась возле стадиона «Динамо». Тогда горожане также пожаловались на неудобства из-за громкой музыки из машин молодых людей.
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