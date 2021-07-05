Десятки жителей эвакуированы из затопленных домов под Николо-Павловском

На сушу были эвакуированы взрослые и дети из коллективных садов «Железнодорожник», «Металлист», «Автомобилист», садов треста «Тагилстрой». Также спасатели работали и в Николо-Павловске на улице Береговая. Сейчас сотрудники центра защиты населения уехали работать под Новоасбест в поселок Вилюй, там тоже затопило сады. Нас попросили оказать содействие, это не наша территория, а Горноуральского городского округа, рассказал редакции TagilCity.ru директор ЦЗН Нижнего Тагила Сергей Коперкин.